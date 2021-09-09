Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала победу в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

«Думаю, это действительно подходящее место для высоких прыжков. Но перед соревнованиями я не чувствовала, что это случится, все мы устали после долгого сезона, и на разминке я не ощущала себя на 100 процентов готовой к прыжку на 5 м. Я просто хотела сделать несколько прыжков и не думала об идеальной технике и идеальном состоянии.

Я до сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер. Мне очень нравится прыгать здесь, потому что я стала в этом месте чемпионкой Европы и вообще много раз выступала в Цюрихе. Теперь я возвращаюсь домой с моим первым трофеем «Бриллиантовой лиги», — приводит слова Сидоровой ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Россиянка показала лучший результат сезона в мире, покорив высоту 4,96 м, а затем она преодолела планку 5,01 м. Это ее личный рекорд и рекорд турнира.

Более высокий результат показывала только Елена Исинбаева. В 2009 году в Цюрихе она взяла высоту 5,06 м. Также она прыгала на 5,05 и 5,03 м.