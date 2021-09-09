Моргунов стал третьим в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги»

В финале «Бриллиантовой лиги», который прошел в Цюрихе (Швейцария), завершились соревнования по прыжкам с шестом у мужчин. Российский спортсмен Тимур Моргунов занял третье место.

Результат россиянина — 5,93 м. Победил швед Арман Дюплантис (6,06). На втором месте американец Сэм Кендрикс, также показавший результат 5,93.

В конце соревнований Дюплантис попробовал установить мировой рекорд, сделав попытку прыгнуть на 6,19, но не смог этого сделать. Нынешний рекорд мира (6,18) принадлежит именно шведу.