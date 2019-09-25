Россиянин Ивакин дисквалифицирован на 4 года за отказ пройти допинг-контроль

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА. Россиянин отказался сдавать пробу в рамках внесоревновательного контроля 31 августа (пункт 2.3 Общероссийских антидопинговых правил).

Поскольку у Ивакина не было временного отстранения, срок дисквалификации отсчитывается с момента вынесения решения — 23 сентября 2019 года.

Ивакин — чемпион мира среди юниоров (2010), чемпион мира среди молодежи (2013), чемпион России в помещении (2013).