Родственники кенийской рекордсменки считают, что муж зарезал ее из-за денег

Семья рекордсменки мира в беге на 10 км Агнес Тироп, убитой две недели назад в кенийском городе Итен, заявила, что незадолго до смерти 25-летней звезды легкой атлетики все ее имущество было переписано на других людей.

Это может свидетельствовать о том, что спортсменка сборной Кении была зарезана собственным мужем не в результате семейной ссоры на почве ревности, а стала жертвой тщательно спланированного преступления. Муж бегуньи Ибрагим Киплетинг Ротич пытался покинуть страну, но был задержан на границе с Танзанией. Сейчас он ожидает окончания расследования в тюрьме, походя экспертизу на психическую вменяемость.

В сентябре Тироп побила рекорд мира в беге на 10 км по шоссе, показав результат 30:01 на соревнованиях Германии. Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде-2020, где стала четвертой на дистанции 5000 м.

Пока Агнес выступала в Токио, принадлежащие ей 12 объектов недвижимости, а также несколько ее машин сменили владельцев. Некоторые из них были переписаны на приятеля Ибрагима Ротича, который в данный момент также задержан. В начале октября Тироп вернулась домой после соревнований в Женеве и вскоре была найдена мертвой в собственном доме с колото-резанными ранами на животе и шее.