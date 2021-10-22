Российская прыгунья Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года
Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года
22 октября, 17:20
Россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
На Олимпиаде в Токио прыгунья в высоту выиграла золотую медаль, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги.
В активе 28-летней Ласицкене также три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.
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