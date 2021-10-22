Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Российская прыгунья Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года

Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года
22 октября, 17:20
Мария Ласицкене. Фото AFP
Мария Ласицкене. Фото AFP

Россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На Олимпиаде в Токио прыгунья в высоту выиграла золотую медаль, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги.

В активе 28-летней Ласицкене также три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной
Скидку на транзит газа от Киева назвали неправомерной
2
2