Российская прыгунья Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года

Россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На Олимпиаде в Токио прыгунья в высоту выиграла золотую медаль, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги.

В активе 28-летней Ласицкене также три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.