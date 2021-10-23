Эквадорский легкоатлет был убит на родине

Эквадорский легкоатлет Алекс Киноньес был застрелен в возрасте 32 лет в портовом городе Гуаякиль. Президент Спортивной федерации провинции Гуаяс Роберто Ибаньес в Twitter уже выразил соболезнования.

— Мое сердце полностью разбито, я не могу найти слов, чтобы описать пустоту, которую я чувствую, — написал Ибаньес.

Инцидент произошел в пятницу. Также неизвестный застрелил Хохайро Аркаллу, друга Алекса Киноньеса. Полиция проводит расследование.

Киньонес не смог принять участие в Олимпийских играх в Токио из-за временной дисквалификации. Он был отстранен, так не явился на плановый допинг-контроль.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Киньонес занял третье место в беге на 200 метров. Кроме того, он золотой медалист Панамериканских играх-2019.

Напомним, что недавно была зарезана известная кенийская легкоатлетка Агнес Джебет Тироп.