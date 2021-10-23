Эквадорский легкоатлет был убит на родине
Эквадорский легкоатлет Алекс Киноньес был застрелен в возрасте 32 лет в портовом городе Гуаякиль. Президент Спортивной федерации провинции Гуаяс Роберто Ибаньес в Twitter уже выразил соболезнования.
— Мое сердце полностью разбито, я не могу найти слов, чтобы описать пустоту, которую я чувствую, — написал Ибаньес.
Инцидент произошел в пятницу. Также неизвестный застрелил Хохайро Аркаллу, друга Алекса Киноньеса. Полиция проводит расследование.
Киньонес не смог принять участие в Олимпийских играх в Токио из-за временной дисквалификации. Он был отстранен, так не явился на плановый допинг-контроль.
На чемпионате мира 2019 года в Дохе Киньонес занял третье место в беге на 200 метров. Кроме того, он золотой медалист Панамериканских играх-2019.
Напомним, что недавно была зарезана известная кенийская легкоатлетка Агнес Джебет Тироп.
Mi coraz?n est? totalmente destrozado, no encuentro palabras para describir el vac?o que siento.— Roberto Iba?ez Oly (@RobertoIbanez_R) October 23, 2021
No puedo creerlo hasta cuando vamos a seguir viviendo tanta maldad e inseguridad.
Descansa en paz querido Alex te voy a extra?ar toda la vida
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