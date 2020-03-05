Римский марафон отменен из-за коронавируса

Римский марафон, который должен был пройти 29 марта, был отменен из-за вспышки коронавируса, сообщили организаторы.

Ранее были перенесены оба ответных полуфинальных матча Кубка Италии: «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер».

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, без зрителей. Эта мера будет действовать до 3 апреля.