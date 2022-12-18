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Президент ВФЛА Иванов вернулся на свой пост

Руслан Минаев
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов вернулся на свой пост.

«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», — цитирует ТАСС министра спорта РФ Олега Матыцина.

Иванов был избран главой ВФЛА 30 ноября 2020 года сроком на 4 года.

В феврале 2021 года он сложил с себя полномочия после того, как CAS запретил российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16623895
Олег Матыцин
ВФЛА
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