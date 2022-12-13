Американский олимпийский чемпион дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Олимпийский чемпион, американский легкоатлет Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 1 июля 2022 года. Также подлежат аннуляции все результаты бегуна, начиная с 18 июня 2022 года.

Росс был временно отстранен накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США). Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.

Позже спортсмен признал свою вину. Это было третье нарушение со стороны Росса за 12-месячный период, начиная с 14 апреля этого года.

21-летний бегун завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров.