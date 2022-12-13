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Допинг

13 декабря, 19:19

Американский олимпийский чемпион дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, американский легкоатлет Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 1 июля 2022 года. Также подлежат аннуляции все результаты бегуна, начиная с 18 июня 2022 года.

Росс был временно отстранен накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США). Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.

Позже спортсмен признал свою вину. Это было третье нарушение со стороны Росса за 12-месячный период, начиная с 14 апреля этого года.

21-летний бегун завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров.

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