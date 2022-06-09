Назарова о Трусовой в легкой атлетике: «Неплохая затея, чтобы немножко разгрузить голову в межсезонье»

Восьмикратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр Наталья Назарова прокомментировала «СЭ» выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Что касается результата, это пробная попытка. Я так понимаю, что как легкоатлетка она не тренировалась, ей провели, возможно, пару тренировок, показали основные моменты. Для первой пробы пера, это неплохая затея, чтобы немножко разгрузить голову в межсезонье, чтобы попробовать себя в чем-то новом», — сказала Назарова «СЭ».

Назарова считает, что выступление Трусовой привлекло очень много зрителей.

«Результат можно комментировать, когда человек тренируется какое-то время и уже выступал на каких-то соревнованиях. А так, для первого раза у нее получилось вполне неплохо. Риск получить травму, конечно, был, но я не ее тренер. Если ее тренер разрешил ей в этом участвовать, значит, они все плюсы и минусы учли», — добвила Назарова.

Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру. Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании.