После оплаты штрафа у ВФЛА не осталось невыполненных обязательств перед World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), выплатив штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), полностью выполнила обязательства перед международной организацией.

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований.

— Мы погасили задолженность в полном объеме. Сегодня средства в размере 6,31 миллиона долларов федерация отправила. Эти средства не проходят без подтверждения той стороны (World Athletics). Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот — там более 30 различных документов нужно было оформить. — Оплата штрафа — главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет, — приводит РИА «Новости» слова исполняющего обязанности президента ВФЛА Евгения Юрченко.