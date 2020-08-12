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После оплаты штрафа у ВФЛА не осталось невыполненных обязательств перед World Athletics

12 августа 2020, 17:48

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), выплатив штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), полностью выполнила обязательства перед международной организацией.

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований.

— Мы погасили задолженность в полном объеме. Сегодня средства в размере 6,31 миллиона долларов федерация отправила. Эти средства не проходят без подтверждения той стороны (World Athletics). Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот — там более 30 различных документов нужно было оформить. — Оплата штрафа — главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет, — приводит РИА «Новости» слова исполняющего обязанности президента ВФЛА Евгения Юрченко.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200812/1575703423.html

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