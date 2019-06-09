Почему отстранение ВФЛА было продлено? Отвечает глава рабочей группы ИААФ

Глава рабочей группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен объяснил причины, по которым отстранение российской стороны было продлено. Сегодня ИААФ приняла решение не восстанавливать членство ВФЛА, которого она лишилась в ноябре 2015 года на основании отчета комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике.

По словам Андерсена, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в ВАДА. Также продолжается проверка информации о работе с атлетами отстраненных тренеров и врачей.

Вдобавок ИААФ проводит расследование о возможной причастности ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов. По сообщению СМИ, документы по его делу могли быть сфальсифицированы.

Андерсен отмечает, что пока расследование продолжается, восстановление ВФЛА не представляется возможным.