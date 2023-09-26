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Сегодня, 13:39

Песков отреагировал на слова Вяльбе об Исинбаевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о российской легкоатлетке Елене Исинбаевой.

Ранее Вяльбе призвала Исинбаеву «закрыть рот и жить в Испании», поскольку считает, что она предает Россию.

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации. Ранее спортсменка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на 8 лет в августе 2016 года.

легкая атлетика
Елена Вяльбе
Елена Исинбаева
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Вяльбе заявила, что Исинбаева должна закрыть рот и «жить в своей Испании»
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