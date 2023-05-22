Отсутствие в России международных судей лишило ходоков права отобраться на чемпионат мира

Член президиума Всероссийской коллегии судей Марис Петерсон сообщил, что три российских ходока на 35 км на чемпионате страны в Саранске показали результат выше квалификационного норматива на мировое первенство в Будапеште. Однако из-за того, что в России отсутствуют международные судьи, прищеры не смогут претендовать на участие в главном старте 2023 года.

«Своих международных судей у нас нет. Иностранные арбитры сейчас могут прилететь в Россию только через Стамбул или Эмираты. Более того, многие из них были заняты на командном чемпионате Европы, который проводился в эти же сроки. По моей информации, в ноябре пройдет международный семинар для судей по спортивной ходьбе, но не факт, что наших арбитров туда пригласят», — добавил собеседник ТАСС

У мужчин квалификационный норматив равен 2 часам 29 минутам и 40 секундам, у женщин — 2:51.30. В Саранске трем участникам соревнований удалось пройти быстрее. Сергей Кожевников показал результат 2:27.52, Александр Гарин — 2:29.26, Клавдия Афанасьева — 2:37.11.