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Сегодня, 11:07

Прыгун в высоту Иванюк не выступит на командном чемпионате России из-за переноса турнира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отказался от участия в командном чемпионате России после решения организаторов перенести этот турнир с июня на май.

«У меня было в планах выступление на командном чемпионате России, пока его не перенесли. Во-первых, стадион в Сочи не является самым любимым для меня. Но самой главной причиной для отказа является то, что сроки проведения турнира сдвинулись почти на месяц вперед, а это уже не входило в мои планы. Сейчас у меня самый важный период подготовки, и было бы нецелесообразно терять неделю из тренировочного процесса», — приводит слова Иванюка ТАСС.

Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Сочи с 24 по 25 мая. Первоначально этот турнир должен был пройти с 19 по 20 июня в Брянске.

Источник: https://tass.ru/sport/17827375
Илья Иванюк
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