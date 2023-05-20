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Сегодня, 13:51

Афанасьева стала чемпионкой России по ходьбе, установив рекорд мира, который не будет засчитан

Руслан Минаев
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Легкоатлетка Клавдия Афанасьева стала чемпионкой России по спортивной ходьбе. Дистанцию в 35 км она прошла за 2 часа 37 минут и 11 секунд. Соревнования проходили в Саранске.

В тройке на чемпионате России финишировали Кристина Любушкина (2:51.41) и Дарья Голубечкова (2:57.25).

Результат Афанасьевой превысил действующий рекорд, который установила спортсменка из Перу Кимберли Гарсия — 2 часа 37 минут и 44 секунды. Впрочем, результат россиянки не будет засчитан в качестве нового мирового рекорда, так как на соревнованиях отсутствовали необходимые по регламенту три международных судьи.

Гарсия установила рекорд мира в этом году, побив результат Афанасьевой (2 часа 38 минут и 24 секунды), который был установлен в 2019 году.

легкая атлетика
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