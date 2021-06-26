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Организаторы Олимпиады в Токио не успеют вакцинировать всех волонтеров до начала соревнований

18:05
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Организаторы Олимпийских игр Токио-2020 могут не успеть провести вакцинацию всех волонтеров до начала соревнований, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники в оргкомитете.

Предполагалось, что работать на мероприятиях во время Игр будут около 80 тысяч волонтеров. Из них 10 тысяч позже отказались от участия, в том числе из-за рисков, связанных с пандемией COVID-19

Сейчас получить вакцину могут только 40 тысяч человек. Организаторы намерены принять меры для решения проблемы, однако вряд ли успеют сделать это до открытия Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Иван Шитик все материалы автора
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