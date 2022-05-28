Олимпийский чемпион Борзаковский пробежит дистанцию в 100 метров на турнире в Москве

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский выйдет на старт дистанции 100 метров на московском «Фестивале спринта», который состоится 10 июня.

«Я заранее заявился на дистанцию 100 метров на «Фестивале спринта». После завершения профессиональной карьеры я продолжаю тренироваться. Готовлюсь к рекорду мира. А если серьезно, то никаких задач не ставлю, бегу только для себя», — цитирует ТАСС Борзаковского.

41-летний российский легкоатлет становился 12-кратным чемпионом России по бегу на 800 и 1500 метров. В 2004 году на Олимпийский играх в Афинах Борзаковский выиграл золотую медаль в беге на 800 метров. Свою спортивную карьеру легкоатлет завершил в 2014 году.