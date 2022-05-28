Шубенко в первый раз после травмы пробежал дистанцию 110 метров с барьерами

Чемпион мира Сергей Шубенков впервые после травмы пробежал дистанцию 110 метров с барьерами в предварительном этапе на командном чемпионате России в Сочи. Легкоатлет преодолел дистанцию за 13,62 секунды и вышел в финал соревнований, сообщает ТАСС.

Второе место в предварительном забеге занял Даниил Субботин, показав результат 14,46 секунды, третьим финишировал Игорь Микрюков за 14,53 секунды.

Командный чемпионат России в Сочи стал первым турниром для чемпиона мира 2015 года после травмы ноги. 3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде в Токио усугубил травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований.