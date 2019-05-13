ОКР создаст две рабочие группы для восстановления ВФЛА

Президент ОКР Станислав Поздняков объявил о создании рабочей группы для восстановления ВФЛА в ИААФ.

Сегодня президент РУСАДА Юрий Ганус обратился с открытым письмом к Позднякову с просьбой принять неотложные меры для восстановления в правах ВФЛА перед стартом Олимпиады-2020. В рамках необходимых мер он назвал создание рабочих групп, а также полное отстранение всего руководства ВФЛА, руководителей центров подготовки спортсменов и всего тренерского штаба сборной России.

ВФЛА лишена статуса в ИААФ с 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. На Играх-2016 от России в легкой атлетике была только Дарья Клишина. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под

"Президент России Владимир Путин дал поручение ОКР принять исчерпывающие меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ и обеспечить участие всех членов Олимпийской команды России на Играх ХХХII летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Олимпийский комитет России на протяжении последнего года ведет постоянную работу по защите прав российских спортсменов в рамках олимпийских соревнований. В частности, наша команда в полном составе и без каких-либо ограничений выступала на Юношеских Олимпийских играх, без каких-либо ограничений Россия будет представлена на грядущих Европейских играх в Минске, Европейских юношеских олимпийских фестивалях.

Во исполнение поручений Президента РФ ОКР приступил к созданию двух межведомственных рабочих групп – по восстановлению членства ВФЛА и защите прав наших спортсменов на международной арене. В эти группы будут обязательно включены представители Министерства спорта, а также общественных спортивных организаций.

Утвердить окончательный состав групп мы планируем в ближайшее время, чтобы работа по данным направлениям началась безотлагательно. В частности, думаю, что будет вынесен ряд рекомендаций, которые, с нашей точки зрения, помогут скорейшему восстановлению ВФЛА в международной федерации. Несмотря на ряд существующих непростых вопросов", - приводит официальный сайт ОКР заявление Позднякова.