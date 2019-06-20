Независимый легкоатлетический орган получил данные Московской лаборатории

Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил о получении данных из Московской антидопинговой лаборатории. Всего было передано порядка 110 тысяч файлов о пробах легкоатлетов, взятых с 2012 по август 2015 года.

"AIU незамедлительно приступит к анализу данных и их передаче в ИААФ. AIU постарается завершить анализ как можно скорее, но сейчас пока не готов сказать, сколько это займет. Никаких комментариев на данный момент не будет", - говорится в сообщении AIU.

Совет ИААФ 9 июня продлил отстранение ВФЛА, наложенное в 2015 году на основании отчета независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом. По словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, ИААФ проводит расследование возможной причастности официальных лиц ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов. По сообщению СМИ, документы по его делу могли быть сфальсифицированы. Также ИААФ изучает информацию о работе с атлетами отстраненных тренеров и врачей.