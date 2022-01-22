Тимановская: «Не переживайте, я все еще жива»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о полученной на тренировке травме.

«Ребят, не переживайте. Я все еще жива. Просто я упала со штангой на тренировке, одновременно подвернула ногу и ударила спину. Скоро вернусь», — написала у себя в Instagram спортсменка.

Сторис Кристины Тимановской. Фото Instagram

Минувшим летом Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.