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Сегодня, 15:45

Тимановская: «Не переживайте, я все еще жива»

Белорусская легкоатлетка Тимановская рассказала, что упала со штангой на тренировке
Иван Торопцев
Корреспондент
Кристина Тимановская.
Фото Global Look Press
Сторис Кристины Тимановской.
Фото Instagram
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о полученной на тренировке травме.

«Ребят, не переживайте. Я все еще жива. Просто я упала со штангой на тренировке, одновременно подвернула ногу и ударила спину. Скоро вернусь», — написала у себя в Instagram спортсменка.

Сторис Кристины Тимановской. Фото Instagram
Сторис Кристины Тимановской.
Фото Instagram

Минувшим летом Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

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