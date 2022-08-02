Мизинов с рекордом России завоевал золото в ходьбе на 10 км на чемпионате России

Василий Мизинов выиграл соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 10 км на чемпионате России по легкой атлетике.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 14,24 секунды, что является новым рекордом России. Второе место на турнире занял Антон Курбатов (38.33,10), третье — Сергей Кожевников (39.14,44).

Предыдущий рекорд на дистанции 10 км был у Виктора Бураева, он преодолел дистанцию за 38.46,4. Достижение было установлено 20 мая 2000 года.

Чемпионат России проходит в Чебоксарах и завершится 5 августа.