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Сегодня, 11:59

Мизинов с рекордом России завоевал золото в ходьбе на 10 км на чемпионате России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Василий Мизинов выиграл соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 10 км на чемпионате России по легкой атлетике.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 14,24 секунды, что является новым рекордом России. Второе место на турнире занял Антон Курбатов (38.33,10), третье — Сергей Кожевников (39.14,44).

Предыдущий рекорд на дистанции 10 км был у Виктора Бураева, он преодолел дистанцию за 38.46,4. Достижение было установлено 20 мая 2000 года.

Чемпионат России проходит в Чебоксарах и завершится 5 августа.

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