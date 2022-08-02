Чепарева прокомментировала завоевание серебряной медали в ходьбе на 10 тысяч метров на чемпионате России

Российская легкоатлетка Эльвира Чепарева прокомментировала завоевание серебряной медали на дистанции 10 000 метров на чемпионате страны.

«Результат есть, место есть, я очень довольна. Каждое соревнование — это как праздник. Я желаю всем достойных результатов, личных рекордов, всем удачи и здоровья. Уровень организации чемпионата очень хороший, ощущается, что он ближе к международным стартам. Чувствуется праздник, хочется идти, хочется показывать результат, хочется выигрывать.

Без международных стартов, конечно, тяжело. Мой последний старт — это Олимпийские игры. Ничего, будем набираться опыта на внутренних стартах и уже с уверенностью выходить на международный уровень», — приводит слова Чепаревой «Чемпионат».

Золото выиграла Рейхан Каграманова, третьей стала Надежда Сергеева.