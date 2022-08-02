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Сегодня, 16:05

Чепарева прокомментировала завоевание серебряной медали в ходьбе на 10 тысяч метров на чемпионате России

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Российская легкоатлетка Эльвира Чепарева прокомментировала завоевание серебряной медали на дистанции 10 000 метров на чемпионате страны.

«Результат есть, место есть, я очень довольна. Каждое соревнование — это как праздник. Я желаю всем достойных результатов, личных рекордов, всем удачи и здоровья. Уровень организации чемпионата очень хороший, ощущается, что он ближе к международным стартам. Чувствуется праздник, хочется идти, хочется показывать результат, хочется выигрывать.

Без международных стартов, конечно, тяжело. Мой последний старт — это Олимпийские игры. Ничего, будем набираться опыта на внутренних стартах и уже с уверенностью выходить на международный уровень», — приводит слова Чепаревой «Чемпионат».

Золото выиграла Рейхан Каграманова, третьей стала Надежда Сергеева.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4774135-rejhan-kagramanova-zavoevala-zoloto-v-hodbe-na-10-000-m-na-chempionate-rossii-v-cheboksarah.html
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