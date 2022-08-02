Атлеты из Гамбии могут пропустить Игры британского Содружества из-за проблем с визами

Часть сборной Гамбии по легкой атлетике столкнулась с проблемами со въездом в Великобританию, где проходят Игры британского Содружества.

Шестеро спортсменов, в том числе чемпионка Африки в беге на 100 метров Джина Басс, до сих пор не прибыли в Бирмингем и ожидают виз в Париже, где живут и тренируются в последний год. Британское Министерство иностранных дел подтверждает, что все документы были поданы вовремя, однако все бумаги до сих пор «находятся в обработке» из-за технических проблем.

По словам министра спорта Гамбии Бакари Баджи, Басс должна была стать знаменосцем сборной на церемонии открытия, однако от этой идеи пришлось отказаться. До сих пор непонятно, смогут ли шестеро гамбийцев вообще принять участие в соревнованиях.

Ранее из-за бюрократических проволочек с американскими визами несколько десятков спортсменов была вынуждены пропустить чемпионат мира в Юджине.