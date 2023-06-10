Меньков заявил, что World Athletics убила половину его карьеры

Санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) значительно повлияли на то, что чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков не сумел до конца реализоваться в спорте.

«Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад. Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили. После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: «А тебе не надоело все это?» — приводит слова Менькова ТАСС.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации на фоне допинг-скандала. World Athletics неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В марте совет World Athletics восстановил членство ВФЛА, но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

32-летний Меньков, не имеющий дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил, последний раз выступал на международных стартах в сезоне-2017. На чемпионате мира в Лондоне с прыжком на 8,27 метра этот спортсмен занял четвертое место, а спустя три недели одержал победу на турнире в Загребе.

На чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве, Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России.