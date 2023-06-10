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Сегодня, 13:57

Лысенко не будет выступать на соревнованиях до июльского Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер победителя Спартакиады сильнейших спортсменов России в прыжках в высоту Данила Лысенко Сергей Клюгин сообщил, что спортсмен взял паузу в выступлениях и в следующий раз примет участие в соревнованиях в середине июля, когда в подмосковном Жуковском состоится Кубок России по легкой атлетике.

«Этот турнир с самого начала не входил в наши планы, — сказал Клюгин. — Слишком часто идут турниры, Данил не успевает восстанавливаться. Никаких проблем со здоровьем у него нет, но ему нужно не только соревноваться, но и находить время на тренировки и отдых. Следующим стартом для него будет Кубок России», — приводит слова Клюгина ТАСС.

10 июня в Москве пройдет легкоатлетический Мемориал Знаменских, в программу которого входит и турнир у мужчин в прыжках в высоту.

Победитель зимнего чемпионата мира-2018 Лысенко в летнем сезоне принимал участие в двух турнирах и в везде одержал победы. 24 мая на командном чемпионате России в Сочи он показал результат 2,30 метра, 6 июня на Дне прыжков в высоту в Москве он преодолел планку на высоте 2,31 м.

Кубок России пройдет в Жуковском с 14 по 15 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/17981347
легкая атлетика
Данил Лысенко
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