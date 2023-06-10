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Сегодня, 11:54

Чемпион мира Меньков заявил, что World Athletics убила половину его карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков заявил, что санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) значительно повлияли на его карьеру.

«Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад, — цитирует Менькова ТАСС. — Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили. После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: «А тебе не надоело все это?»

World Athletics в ноябре 2015 года из-за допингового скандала приостановила членство ВФЛА в своей организации и лишила российских спортсменов международных стартов. С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом.

32-летний Меньков, не имеющий дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил, последний раз выступал на международных стартах в сезоне-2017. На чемпионате мира в Лондоне с прыжком на 8,27 метра он занял четвертое место, а спустя три недели одержал победу на турнире в Загребе.

На чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве, Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Сборная России по легкой атлетике
Александр Меньков
ВФЛА
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