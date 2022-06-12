Меньков и Соколова стали победителями турнира по прыжкам в длину в Твери

Легкоатлеты Александр Меньков и Елена Соколова стали победителями турнира по прыжкам в длину в Твери.

Результат Менькова составил 7,82 м. Второе место занял Данил Чечела (7,60 м), третье — Павел Шалин (7,44 м).

Соколова одержала победу с результатом 6,68 м. Второй стала Полина Лукьяненкова (6,32 м), тройку лучших замкнула Юлия Пидлужная (6,27 м).

30-летний Меньков является чемпионом мира 2013 года, который проходил в Москве. Также на его счету победа на чемпионате Европы в помещении 2013 года.

35-летняя Соколовой — серебряный призер Олимпиады 2012 года, а также победительница Европейских игр 2019 года.