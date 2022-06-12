Российские легкоатлеты смогут выступить на соревнованиях в Белоруссии в нейтральном статусе

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что российские легкоатлеты, имеющие нейтральный статус, имеют право принимать участие в соревнованиях в Белоруссии.

«Наши спортсмены, которые успели получить нейтральный статус, могут выступать на открытых легкоатлетических турнирах, которые пройдут в Белоруссии, — приводит слова Приваловой ТАСС. — Речь идет в том числе о чемпионате и кубке этой страны. Если россияне, имеющие статус ANA, изъявят желание поехать на соревнования к соседям, то обязательно поедут туда. Спортсмены будут принимать решение, посоветовавшись со своими личными тренерами».

Открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике пройдет в Минске с 17 по 18 августа, Кубок Белоруссии с 13 по 14 июля примет Брест.

В 2022 году нейтральный статус (ANA) получили 55 российских легкоатлетов. Шесть человек пока сумели его использовать и выступить на международных стартах.