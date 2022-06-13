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Сегодня, 11:04

Тренер рассказал, что у Моргунова и Кнороз достаточно импортных шестов до Олимпиады-2024

Виктория Кравченко
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Личный тренер российских прыгунов с шестом Тимура Моргунова и Полины Кнороз Владимир Шульгин рассказал, что атлетам хватит импортных шестов еще на два года.

«Пока у нас есть старые запасы, этого хватит, чтобы года два попрыгать, как раз до Олимпиады в Париже. А в дальнейшем в случае невозможности прямой закупки придется заказывать через Казахстан или каким-нибудь другим путем. В России невозможно за такой короткий период наладить производство шестов высокого качества. Пробовали раньше делать, но не получается пока, так как технология очень сложная», — цитирует Шульгина ТАСС.

Олимпиада 2024 года в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: tass.ru/sport/14894359
Тимур Моргунов
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