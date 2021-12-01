Матыцин хочет встретиться с президентом World Athletics Себастьяном Коэ

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ готов встретиться с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

«Министр спорта РФ Олег Матыцин попросил о встрече с президентом World Athletics, чтобы обсудить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В настоящее время мы пытаемся найти удобный для всех день для этой встречи», — приводит слова главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена ТАСС.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, последний — 17 ноября.