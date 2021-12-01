World Athletics сохранит правило разделения золотой медали

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается изменять правило разделения золотой медали между спортсменами.

«Практика разделения золота сохранится. В планах не стоит изменение этого правила», — приводит ТАСС слова президента World Athletics Себастьян Коэ.

На Олимпиаде-2020 в Токио катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золотую медаль в прыжках в высоту. Баршим и Тамбери взяли планку на высоте 2,37 метра, затратив одинаковое количество попыток, но отказались от перепрыжки и разделили победу.