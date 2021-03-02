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Допинг

Легкоатлетка Седова признана невиновной в нарушении антидопинговых правил

13:59
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Дисциплинарный комитет РУСАДА признал легкоатлетку Елену Седову невиновной в нарушении антидопинговых правил, сообщается 25 февраля в релизе юридического агентства Clever Consult, которое представляло интересы спортсменки.

В результате перепроверки взятой в 2015 году допинг-пробы Седова обвинялась в использовании препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин. Юристам удалось доказать, что в действиях спортсменки отсутствовал элемент вины или халатности, так как она принимала препарат еще в 2014 году, когда триметазидин был запрещен только в соревновательный период.

31-летняя россиянка специализируется на длинных дистанциях. Легкоатлетка является чемпионкой России в помещении на дистанции 5 000 м, победительницей Мемориала Знамеских на дистанциях 5 000 м и 10 000 м.

Дополнительная информация:

https://cleversports.ru/novosti/three_wins_in_one_day

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