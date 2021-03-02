Министр спорта РФ прокомментировал решение о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

«Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение World Athletics одобрить план по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Этот результат достигнут благодаря кропотливой работе большого количества экспертов из ВФЛА, World Athletics, ОКР, Минспорта России. Благодарю всех, кто участвовал в выработке решений, которые будут содействовать выходу российской легкой атлетики из кризиса последних лет.

Утверждение плана — это важный, но при этом лишь первый шаг на долгом и трудном пути. Уверен, что российское легкоатлетическое сообщество при поддержке экспертов сумеет достигнуть успехов в деле реформирования российской легкой атлетики, повсеместного утверждения культуры нулевой терпимости к допингу, воспитания новых поколений тренеров и спортсменов».

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии ВАДА. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось.