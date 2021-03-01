Привалова отметила хорошую работу при подготовке плана восстановления для World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала хорошую работу при подготовке плана восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), считает и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова. Рабочая группа World Athletics 1 марта одобрила план восстановления ВФЛА в международных правах.

«Ожидали положительного решения, потому что все было сделано вовремя, качественно, были проведены консультации с международными экспертами, работаем дальше по плану, — цитирует Привалову ТАСС. — Удовлетворение, конечно, есть, но давайте радоваться, когда окончательно проведем всю работу.

Сегодняшнее решение — следствие работы на протяжении нескольких месяцев, это было сделано благодаря международным экспертам и Петру Иванову (бывшему президенту ВФЛА). Федерацией был взят правильный курс, команда для реализации этого плана практически сформирована».

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии ВАДА. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось.