Легкоатлет Мизинов возглавит комиссию спортсменов ВФЛА

Серебряный призер чемпионата мира по ходьбе Василий Мизинов станет председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Спортсмены выбрали председателем комиссии спортсменов Василия Мизинова. И пусть эта кандидатура еще не утверждена президиумом, я думаю, что никаких вопросов по этому спортсмену не будет. Мизинов — уважаемый человек в мире легкой атлетики», — приводит слова и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой ТАСС.

28 декабря президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов, в которую вошли девять человек: Мизинов, Александра Бутвина, Наталья Назарова, Николай Орлов, Глеб Сидорченко, Алексей Федоров, Вера Филатова, Юрий Чечун и Сергей Шубенков.