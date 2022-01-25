Легкоатлет Мизинов возглавит комиссию спортсменов ВФЛА
Серебряный призер чемпионата мира по ходьбе Василий Мизинов станет председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Спортсмены выбрали председателем комиссии спортсменов Василия Мизинова. И пусть эта кандидатура еще не утверждена президиумом, я думаю, что никаких вопросов по этому спортсмену не будет. Мизинов — уважаемый человек в мире легкой атлетики», — приводит слова и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой ТАСС.
28 декабря президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов, в которую вошли девять человек: Мизинов, Александра Бутвина, Наталья Назарова, Николай Орлов, Глеб Сидорченко, Алексей Федоров, Вера Филатова, Юрий Чечун и Сергей Шубенков.
Источник: https://tass.ru/sport/13520929
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