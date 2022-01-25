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Сегодня, 17:13

Легкоатлет Мизинов возглавит комиссию спортсменов ВФЛА

Анна Горшкова
Корреспондент

Серебряный призер чемпионата мира по ходьбе Василий Мизинов станет председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Спортсмены выбрали председателем комиссии спортсменов Василия Мизинова. И пусть эта кандидатура еще не утверждена президиумом, я думаю, что никаких вопросов по этому спортсмену не будет. Мизинов — уважаемый человек в мире легкой атлетики», — приводит слова и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой ТАСС.

28 декабря президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов, в которую вошли девять человек: Мизинов, Александра Бутвина, Наталья Назарова, Николай Орлов, Глеб Сидорченко, Алексей Федоров, Вера Филатова, Юрий Чечун и Сергей Шубенков.

Источник: https://tass.ru/sport/13520929
Ирина Привалова
ВФЛА
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