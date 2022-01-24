Ласицкене из-за простуды решила пропустить январский турнир в Германии

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не будет выступать на соревнованиях в немецком Карлсруэ, которые запланированы на 28 января.

«У Маши обыкновенная простуда, не коронавирус. Позавчера у нее немного поднялась температура, сегодня спортсменка чувствует слабость. Мы приняли решение не рисковать здоровьем и отказаться от турнира в Германии. Очень надеемся, что она сможет открыть сезон выступлением на турнире в Удине 2 февраля», — рассказала менеджер спортсменки Ольга Назарова ТАСС.

Ласицкене также планирует стартовать на турнирах во французском Мондевилле (9 февраля), в словацкой Банске-Бистрице (15 февраля) и Мадриде (2 марта).