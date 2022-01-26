Петр Фрадков стал главой попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики

Члены попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики поддержали кандидатуру председателя Промсвязьбанка (ПСБ) Петра Фрадкова на пост главы совета, сообщает пресс-служба ВФЛА.

«В состав Попечительского совета ВФЛА на сегодня входят: Фрадков Петр Михайлович (председатель ПАО «Промсвязьбанк»), Гуцериев Михаил Сафарбекович (Председатель Совета директоров промышленно-финансовой группы «САФМАР»), Кудряшов Сергей Иванович (Генеральный директор АО «Зарубежнефть»), Пегов Дмитрий Владимирович (Заместитель Генерального директора ОАО «РЖД»), Садовничий Виктор Антонович (Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова).

Ключевыми целями работы Попечительского совета являются содействие работе федерации по популяризации легкой атлетики, реализации программ развития, повышению спортивного мастерства наших атлетов», — говорится в пресс-релизе на сайте.