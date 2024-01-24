Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова прокомментирует турнир с участием Ласицкене

Директор московского турнира «Битва полов» Михаил Бутов заявил, что завершившая карьеру чемпионка мира в прыжках с шестом 2019 года Анжелика Сидорова выступит в роли телевизионного комментатора на соревновании.

«Наша замечательная Анжелика Сидорова согласилась стать телекомментатором турнира «Битва полов», она будет работать непосредственно на соревнованиях в «Салют-Гераклионе», — цитирует Бутова ТАСС. — По-моему, для нее это будет первый опыт в таком качестве, но я уверен, что у Анжелики все получится. Мы очень рады предоставить недавно завершившей блистательную карьеру спортсменке возможность попробовать себя в новой роли».

В соревнованиях примут участие сильнейшие прыгуны в высоту из России и Белоруссии, включая олимпийскую чемпионку Игр-2020 Марию Ласицкене, победителя зимнего ЧМ-2018 Данила Лысенко и бронзового призера летнего мирового первенства 2019 года Илью Иванюка.