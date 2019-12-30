Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА
23:04
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на предложение руководства ВФЛА провести встречу. Оно предложило провести переговоры с членами комиссии спортсменов ВФЛА 10 января.
— Этот, якобы ответ ВФЛА, неуважение ко мне, как к спортсмену, — написала Ласицкене в Instagram. — Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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