Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на предложение руководства ВФЛА провести встречу. Оно предложило провести переговоры с членами комиссии спортсменов ВФЛА 10 января.

— Этот, якобы ответ ВФЛА, неуважение ко мне, как к спортсмену, — написала Ласицкене в Instagram. — Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем.