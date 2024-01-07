Ласицкене пока не решила, завершит ли карьеру после окончания сезона
Олимпийская чемпионка, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что пока не определилась с решением о продолжении или завершении карьеры.
«Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос», — приводит ТАСС ответ спортсменки на вопрос о том, станет ли для нее текущий сезон последним в случае, если до конца 2024 года россиян не вернут на международные соревнования.
В мае 2023 года Ласицкене заявляла, что ее международная карьера уже завершена.
30-летняя спортсменка является также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».
Российские легкоатлеты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.
Источник: ТАСС
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