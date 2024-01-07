Ласицкене пока не решила, завершит ли карьеру после окончания сезона

Олимпийская чемпионка, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что пока не определилась с решением о продолжении или завершении карьеры.

«Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос», — приводит ТАСС ответ спортсменки на вопрос о том, станет ли для нее текущий сезон последним в случае, если до конца 2024 года россиян не вернут на международные соревнования.

В мае 2023 года Ласицкене заявляла, что ее международная карьера уже завершена.

30-летняя спортсменка является также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».

Российские легкоатлеты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.