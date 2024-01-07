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Сегодня, 15:27

Ласицкене призналась, что едва не разрыдалась после ухода Анжелики Сидоровой из спорта

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не ожидала заявления прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой о завершении карьеры.

«Решение Анжелики уйти из спорта не стало для меня очень неожиданным. Она стала мамой, это очень сильный и принципиальный человек. Если Анжелика приняла такое решение, то его нужно уважать и благодарить саму спортсменку и ее тренера Светлану Абрамову за шикарную карьеру. Я старалась не плакать и сдерживала себя несколько дней после того, как узнала о ее уходе», — приводит ТАСС слова Ласицкене.

32-летняя Сидорова объявила об уходе из спорта 9 декабря 2023 года. Спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2020, также она выигрывала чемпионат мира-2019 в Дохе.

Источник: ТАСС
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