Савелий Савлуков превзошел рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении

Российский бегун Савелий Савлуков превзошел рекорд Европы в забеге на 600 метров в помещении.

На турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту и 15,09 секунды. Россиянин опередил на 0,03 секунды результат немца Нико Мотчебона, который установил рекорд Европы в феврале 1999 года.

Также 23-летний Савлуков поставил новый рекорд России в беге на 600 метров в помещении. Предыдущее достижение принадлежало Юрию Борзаковскому (1 минута и 16,02 секунды).