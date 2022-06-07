Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 20:56

Ласицкене осталась довольна своим результатом на Мемориале братьев Знаменских

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене осталась довольна результатом, с которым она победила на московском Мемориале братьев Знаменских.

«Я довольна результатом, но это не имеет значения, потому что идет работа, — сказала Ласицкене ТАСС. — Я сегодня старалась-пыталась. Нужно работать, а не морочить себе голову всякими мыслями. Сегодня я была готова на этот результат, но боролась, и третья попытка мне удалась».

Ласицкене, представлявшая на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарию, на Мемориале Знаменских показала результат 1,91 метра.

29 мая Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России с результатом 1,94 метра.

Источник: https://tass.ru/sport/14849323
Мария Ласицкене (Кучина)
0
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидбайкина победила в тройном прыжке на Мемориале братьев Знаменских
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости