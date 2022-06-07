Ласицкене осталась довольна своим результатом на Мемориале братьев Знаменских

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене осталась довольна результатом, с которым она победила на московском Мемориале братьев Знаменских.

«Я довольна результатом, но это не имеет значения, потому что идет работа, — сказала Ласицкене ТАСС. — Я сегодня старалась-пыталась. Нужно работать, а не морочить себе голову всякими мыслями. Сегодня я была готова на этот результат, но боролась, и третья попытка мне удалась».

Ласицкене, представлявшая на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарию, на Мемориале Знаменских показала результат 1,91 метра.

29 мая Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России с результатом 1,94 метра.