Нидбайкина победила в тройном прыжке на Мемориале братьев Знаменских

Легкоатлетка Дарья Нидбайкина победила в тройном прыжке на Мемориале братьев Знаменских, который проходит в Москве. Ее лучшая попытка — 13,6 метра.

Второй стала Анастасия Белова (13,4 м), третьей — Валентина Косолапова (13,27 м).

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций из-за ситуации на Украине запретила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также наложила санкции на россиян и белорусов, запретив им принимать участие в соревнованиях под эгидой ЕА.