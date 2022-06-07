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Сегодня, 20:36

Нидбайкина победила в тройном прыжке на Мемориале братьев Знаменских

Иван Шитик
Корреспондент
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Легкоатлетка Дарья Нидбайкина победила в тройном прыжке на Мемориале братьев Знаменских, который проходит в Москве. Ее лучшая попытка — 13,6 метра.

Второй стала Анастасия Белова (13,4 м), третьей — Валентина Косолапова (13,27 м).

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций из-за ситуации на Украине запретила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также наложила санкции на россиян и белорусов, запретив им принимать участие в соревнованиях под эгидой ЕА.

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