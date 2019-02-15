Ласицкене одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в помещении

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве. Результат 26-летней спортсменки составил 2,02 метра.

Второе место заняла олимпийская чемпионка-2012 Анна Чичерова. Она также показала результат 2,02 метра, однако уступила Ласицкене по общему количеству попыток. Третье место заняла Александра Ярышкина (1,92 метра).

Отметим, что Ласицкене в пятый раз выиграла зимний чемпионат России, также на ее счету три золота летних чемпионатов страны.

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