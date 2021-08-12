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Скандалы

Депутат Свищев призвал украинские власти обеспечить безопасность украинской легкоатлетки Магучих

12:57
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих. Фото Reuters
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих. Фото Reuters
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Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» ситуацию с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих.

Ранее Магучих сделала совместное фото с российской олимпийской чемпионкой-2020 Марией Ласицкене. Многие украинские пользователи негативно восприняли данную публикацию в Instagram и устроили травлю в соцсетях.

«Это разжигает кучка националистов. Вместо восхваления замечательной спортсменки они начинают ее гнобить. Ярослава права, что никакой политики в той фотографии не было. Я призываю украинских политиков обеспечить поддержку и безопасность спортсменки, потому что эта ситуация может выйти из-под контроля. Более того, необходима реакция МОК. Почему он защищали белорусскую спортсменку Тимановскую, а в этом случае ничего не делают? С властями Белоруссии можно как-то договариваться или вводить санкции, а тут против Магучих выступает группа неуправляемых людей, которые могут сделать что угодно. Здравомыслящие люди и политики Украины должны обеспечить ей безопасность. Надеюсь, большинство людей в стране поддерживают спортсменку. Пусть это никак не отразится на ее карьере и она будет выступать во славу украинского спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Магучих ранее заявила, что в ее фотографии с Ласицкене нет никакой политической подоплеки.

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Сергей Федоров все материалы автора

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