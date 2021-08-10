Легкоатлет Шубенков в ближайшие дни будет прооперирован в Германии

Мама легкоатлета Сергея Шубенкова Наталья сообщила, что спортсмен в скором времени будет прооперирован в Гамбурге.

«После возвращения из Токио в Москву Сергей сразу улетел в Австрию в один из современных восстановительных центров, где после обследования необходимо было выбрать, где ему лучше побыстрей оперироваться и пришить оторвавшийся кусочек ахилла — в Швейцарии или Германии. Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись все не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит еще одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путем через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займет 15-17 дней», — цитирует Наталью Шубенкову ТАСС.

30-летний Шубенков получил травму ахиллова сухожилия 3 августа на Олимпийских играх в Токио.