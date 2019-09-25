Конгресс ИААФ поддержал решение продлить отстранение ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует ТАСС. Решение было принято на заседании конгресса, которое проходит в среду в Дохе.

Совет ИААФ 23 сентября продлил отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить под флагом страны на стартующем в пятницу чемпионате мира в Дохе. Из-за отстранения ВФЛА россияне не могут занимать посты в органах ИААФ.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии ИААФ неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в ИААФ.